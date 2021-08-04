Светлана, на пьедестале не сдержались и заплакали. О чем думали в этот момент?

Светлана Ромашина: Долгий путь, выстраданная медаль - как морально, так и физически. До последнего момента не верила, что Игры состоятся. Только когда приехала в олимпийскую деревню, то поняла, что Олимпиада открыта. Переживания, стресс, - все это на фоне физических нагрузок. Просто эта медаль далась нелегко. Поэтому сейчас хочется плакать гораздо сильнее. Но пока не время.

Можно сказать, что это самая тяжеля медаль в карьере?

Светлана Ромашина: Наверное, да, самая сложная из всех. А еще это награда не только моя, а всей моей семьи: дочки, мужа, которые меня поддерживали на протяжении всей подготовки и болели, переживали за меня здесь. Такая медаль, когда семья - самое дорогое.

Когда возвращались в спорт после рождения дочери, что было мотивацией - побить рекорд и выиграть семь золотых медалей?

Светлана Ромашина: Естественно, я думала о том, что у меня есть возможность стать самой титулованной спортсменкой не только в истории синхронного плавания, но и российского спорта. Мысли были. Но когда началась пандемия, я была просто сбита с толку. Тогда появилась цель просто поехать на эти Игры и, дай бог, победить. А мысли кого-то опередить, ушли далеко назад. Это уже не было основным стимулом. Конечно, мне приятно, мне льстит все это внимание. Если скажу, что не замечаю, это будет неправдой. Но сейчас речь лично для меня идет не о шестой медали, а золотой медали, к которой я долго шла и которую смогла завоевать.