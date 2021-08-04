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Идет  день олимпиады
04.08.2021 15:30
Рубрика: Спорт

Борцы Сурков и Овчарова остались без медалей Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе россиянин Артем Сурков проиграл в матче за бронзу в весовой категории до 67 кг Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта. Золото в этой категории завоевал иранец Мохаммад Реза Гераи, в финале победивший Парвиза Насибова из Украины.

Постигла неудача и Любовь Овчарову. В поединке за бронзу наша спортсменка уступила Тайбе Юсейн из Болгарии - 0-10.

У мужчин в весовой категории до 87 кг олимпийским чемпионом стал украинец Жан Беленюк. В финале он победил венгра Виктора Леринца - 5:1.

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