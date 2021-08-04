04.08.2021 15:30
Рубрика: Спорт
Борцы Сурков и Овчарова остались без медалей Олимпиады
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе россиянин Артем Сурков проиграл в матче за бронзу в весовой категории до 67 кг Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта. Золото в этой категории завоевал иранец Мохаммад Реза Гераи, в финале победивший Парвиза Насибова из Украины.
Постигла неудача и Любовь Овчарову. В поединке за бронзу наша спортсменка уступила Тайбе Юсейн из Болгарии - 0-10.
У мужчин в весовой категории до 87 кг олимпийским чемпионом стал украинец Жан Беленюк. В финале он победил венгра Виктора Леринца - 5:1.
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03.08.2021