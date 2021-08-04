04.08.2021 05:17
Рубрика: Спорт
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио переиграла команду Черногории - 32:26.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россиянки в четвертьфинале встречались с командой Черногории. Действующие олимпийские чемпионки сумели по итогам первой половины встречи получить преимущество в два заброшенных мяча.
Во второй половине встречи преимущество удалось увеличить, и в итоге сборная России выиграла со счетом 32:26. Самой результативной у россиянок стала Анна Вяхирева, забросившая восемь мячей. Пять точных бросков на счету Полины Кузнецовой.
В полуфинале 6 августа сборная России встретится с победителем матча между командами Норвегии и Венгрии.
03.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
03.08.2021