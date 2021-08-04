Корреспонденты "РГ" пожаловались на организацию Олимпиады в Токио

Говорят, надо поделиться своей проблемой, чтобы стало чуточку легче. Вот и мы решили вслух пожаловаться на условия работы на Олимпиаде в Токио.

К организаторам Игр почти всегда бывают претензии со стороны журналистов. Но в этот раз из-за ковидных протоколов количество жалоб зашкаливает. Но мы постараемся не ныть, а подойти с юмором.

Надо, надо умываться по утрам и вечерам!

Помните, как в детстве перед занятием в бассейне тренеры проверяли школьников "на вшивость": искали грязь на щиколотках, которые все ленились тереть мочалкой в душе. В олимпийском бассейне в тренде - чистота рук. Санитайзеры расставлены повсюду. Большинство из них бесконтактные: с сенсорным датчиком или старой проверенной конструкции: подставил руки под распылитель, надавил на педаль, растер между ладоней антимикробную жидкость. Без этого священного ритуала журналистов не пускают в медиаавтобус. Это первое, что предлагают сделать волонтеры перед измерением температуры и прохождением контроля при входе на спортивные объекты. Все с улыбкой, но строго и согласно инструкциям.

Маски - тоже неизменный и необходимый атрибут. Уже часть имиджа. Первые дни постоянно охватывало желание снять и глотнуть воздуха. Носить маску в режиме нон-стоп с самого начала пандемии еще не приходилось. Потом привыкли. Но вот другая напасть - от резинок начали болеть уши. Хотя есть и бонусы: зевнул на пресс-конференции от постоянного недосыпа, а никто и не заметил.

Волонтеры на каждом шагупредупреждают: хождение в маскена всех объектах обязательно. Фото: GettyImages

В зоне ответственности журналистов еще и сдача тестов на коронавирус: первые три дня после прилета и затем каждый четвертый день нужно сдавать слюну на анализ. Наплевательски - в переносном значении - к этому относиться не стоит. Дополнительное напоминание тебе никто не пришлет, а вот если забудешь - тут же получишь грозное письмо с предупреждением. У бригады "РГ" форс-мажоров пока не случалось, но коллеги рассказывали, как в ночи срывались на такси в главный пресс-центр, чтобы сдать свой образец.

Не подходи, а то...

Объявлением о необходимости соблюдать социальную дистанцию сейчас никого не удивишь. В шаттлах журналисты сидят по одному и в шахматном порядке. В пресс-центрах тоже не кучкуются. Особые опасения были связаны с тем, как японцы организуют работу в микст-зоне - самой горячей точке Игр для представителей СМИ. Обычно там стоит шум, гам, все буквально стоят друг у друга на голове в борьбе за доступ к чемпиону.

Живем в номерах площадью 11 кв. м, и жара все время 30-35 градусов

Что сделали хозяева Олимпиады? Раньше билеты требовались только на соревнования повышенного спроса - плавание, легкую атлетику, теннис и гимнастику. В Токио это правило тоже действует, а на все прочие арены можно попасть только по предварительной брони в специальной системе. Так что постоянно приходится планировать и прогнозировать, где же нас ждет медаль или другой захватывающий сюжет. Подача заявок на следующий день прекращается накануне в 4 часа дня. Кто не успел - тот опоздал.

Копченого угря, пожалуйста

Снять маску можно только во время еды. Это праздник. Правда, получить удовольствие от самой трапезы получается не всегда. Нормальный буфет есть только в главном пресс-центре. Из-за разбросанности объектов по Токио и не самой оптимальной логистики заглянуть туда удается нечасто.

Вот так выглядит стандартный и достаточно скромный завтрак для журналистов в отеле. Фото: Илья Соболев

Но однажды попробовав популярнейший среди коллег набор "Комбо В" - мисо-суп, копченый угорь, рис, наструганные соломкой сладкие морковка и редька в почти что ресторанной подаче, возвращаться к холодной курице в панировке из меню кафе на аренах совсем не хочется. Цены сопоставимые, а вкус и антураж несравнимы.

На аренах журналистов бесплатно потчуют чаем, кофе, бананами и сэндвичами с арахисовым маслом. Роллы, суши, салаты можно заказать с доставкой или купить в магазине. Но, если следовать всем правилам, первые 14 дней в Японии журналисты могут выбежать из отеля в ближайший мини-маркет всего на 15 минут. При этом на входе сидит охранник с секундомером. Корреспондентам "РГ" повезло, что у нас круглосуточный магазин находится в здании гостиницы. Правда, до саке мы пока не добрались.

Место под солнцем

Мы, конечно, смотрели прогноз погоды и морально готовились к тому, что в Токио будет жарко. Но помогло это несильно. Днем температура обычно порядка 30 градусов по Цельсию. Добавьте сюда запредельную влажность, и поймете, с чем нам пришлось столкнуться. А самое главное, не покидало ощущение, что такая экстремальная погода стала откровением не только для нас, но и для организаторов. Иначе чем объяснить отсутствие навесов на трибунах, да даже элементарных зонтиков на остановках для транспорта. Лишь на некоторых соревнованиях выдавали охлаждающие полотенца.

Номера в гостинице очень тесные. Место только для кровати и рабочего столика. Здесь явно не развернешься. Фото: Илья Соболев

И еще о тесноте. Оргкомитет заменил нам отель за неделю до заезда, добавив лишней головной боли. Главное отличие: площадь номера сократилась с 13 "квадратов" до 11. Выражение "сумку поставить некуда" в нашем случае не преувеличение, а жестокая реальность. Еще и отсутствие шкафа, так что нужно проявить смекалку, чтобы разложиться и вконец не захламить пространство. Остается только еще раз порадоваться, что нам удалось избежать строгого трехдневного карантина по прилету. Длительное затворничество в такой келье не пошло бы на пользу никому.

Прямых путей не ищем

Ограничения касаются и перемещения. В первые 14 дней пребывания в Японии пользоваться общественным транспортом нельзя. Единственная альтернатива - специальные медиашаттлы, которые развозят прессу по аренам. Звучит неплохо, если бы не одно "но". Прямых маршрутов между гостиницами и аренами не существует. Даже если конечный пункт в пешей досягаемости, тебе все равно нужно приехать в специальный транспортный хаб и сделать пересадку.