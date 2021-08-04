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Идет  день олимпиады
04.08.2021 19:14
Рубрика: Спорт

Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток

Во время финального выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, завоевавших золото Игр в дуэте, снова произошла накладка с музыкой.
Текст: Анна Козина (Токио)

На предварительном этапе к программе "Пауки" диджей включил не ту музыку. А в финальном прогоне этот же итальянец сначала включил музыкальное сопровождение, потом выключил его и снова включил, но не сначала. Спортсменкам пришлось подстраиваться и нагонять пропущенные аккорды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Светлана Ромашина: Это выстраданное золото, самая тяжелая медаль

Тренер дуэта Татьяна Данченко призналась, что готова материться после таких ситуаций. Тем более что этот же диджей допустил ошибку во время выступления российских синхронисток на Играх 2004 года в Афинах.

- Тогда он все свалил на диски, мол, они у нас были плохие - паленые. Были за ним и другие маленькие косячки. Он и гимны путал на церемониях награждения, но все это было не на Олимпиаде, поэтому эти ошибки забывались, - сказала Данченко журналистам. - Здесь свою первую ошибку объяснил тем, что так волновался, что забыл передвинуть курсор на следующий трек. Просто хочется материться. А сейчас у него, как он заявил, палец заклинило. В такие совпадения я не верю. Но, зная, что к нам он относится с большой теплотой и симпатией, складывается ощущение, что его на нас просто клинит.

Татьяна Данченко также отметила, что технический комитет вряд ли назначит этого диджея из Италии работать на какие-то крупные старты. А российская сторона будет этому способствовать.

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