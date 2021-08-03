Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы

Чемпион мира и призер чемпионатов мира в беге на 110 м барьерами россиянин Сергей Шубенков не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Сегодня он должен был стартовать в третьем квалификационном забеге. Но на дорожку не вышел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), у Шубенкова подозревается разрыв ахилла.

Напомним, что пока наших легкоатлетов в Токио преследуют неудачи. Всемирная легкоатлетическая ассоциации (World Athletics) допустила до участия в Играх всего 10 спортсменов в нейтральном статусе. Травму уже получила наша прыгунья в длину Дарья Клишина. Она повредила заднюю поверхность бедра в ходе квалификации и не смогла пробиться в финал соревнований. Арену она покидала на коляске.

Прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко, призеры чемпионата мира-2019, в олимпийском финале выступили, но остались без наград.