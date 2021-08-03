Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
12:10
Борьба
Греко-римская борьба - финалы - до 77 кг, до 97 кг / Женская борьба - финал - до 68 кг
13:20
Легкая атлетика
Вечерняя сессия
13:50
Водное поло
1/4 финала: Австралия - Россия (женщины)
Идет  день олимпиады
03.08.2021 13:42
Рубрика: Спорт

Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы

Текст: Анна Козина (Токио)

Чемпион мира и призер чемпионатов мира в беге на 110 м барьерами россиянин Сергей Шубенков не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Сегодня он должен был стартовать в третьем квалификационном забеге. Но на дорожку не вышел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), у Шубенкова подозревается разрыв ахилла.

Напомним, что пока наших легкоатлетов в Токио преследуют неудачи. Всемирная легкоатлетическая ассоциации (World Athletics) допустила до участия в Играх всего 10 спортсменов в нейтральном статусе. Травму уже получила наша прыгунья в длину Дарья Клишина. Она повредила заднюю поверхность бедра в ходе квалификации и не смогла пробиться в финал соревнований. Арену она покидала на коляске.

Прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко, призеры чемпионата мира-2019, в олимпийском финале выступили, но остались без наград.

Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио
Новости чемпионата
Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей 14:08
"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады 12:53
Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке 12:39
Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио 12:36
Нагорный завоевал бронзу на перекладине 13:49

Нагорный завоевал бронзу на перекладине 13:49

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Играх-2020. Первое место занял японец Даики Хасимото, второе - хорват Тин Србич. Ранее в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье

Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады 09:01

Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады 09:01

Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Японии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. В полуфинале, который пройдет 5 августа, бразильцы сыграют с россиянами - ранее наши спортсмены одолели канадцев

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, набрав 464,2 очка. "Золото" досталось китайскому стрелку Чжану Чанхуну, установившему новый мировой рекорд - 466,0

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать