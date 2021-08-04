04.08.2021 06:29
Рубрика: Спорт
Бегунья Маклафлин победила на Олимпиаде с мировым рекордом
Фото: REUTERS
21-летняя американка Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами, победив с мировым рекордом.
В финале соревнований она преодолела дистанцию за 51,46 секунды. Маклафлин превзошла собственное достижение, установленное в июне на 0,44 секунды.
Серебро также досталось представительнице США Далиле Мухаммад. Замкнула тройку сильнейших Фемке Бол.
05:17
03.08.2021
03.08.2021