Бегунья Маклафлин победила на Олимпиаде с мировым рекордом

21-летняя американка Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами, победив с мировым рекордом.

В финале соревнований она преодолела дистанцию за 51,46 секунды. Маклафлин превзошла собственное достижение, установленное в июне на 0,44 секунды.

Серебро также досталось представительнице США Далиле Мухаммад. Замкнула тройку сильнейших Фемке Бол.