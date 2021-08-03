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Идет  день олимпиады
03.08.2021 22:16
Рубрика: Спорт

В барьерном беге на Олимпиаде спортсмены показали космические скорости

Усэйн Болт с его мировым рекордом на стометровке - 9,58 секунды - отдыхает... Пришло время бегунов с барьерами. Американец Рай Бенджамин в забеге на 400 м даже не стал победителем, хотя и превзошел мировой рекорд. Победу праздновал норвежец Карстен Вархольм, показавший на финише 45,94 секунды. Он обновил собственное достижение, установленное 1 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70). Все три призера выбежали из 47 секунд, что само по себе событие. Итак: Вархольм - 45,94, Рай Бенджамин - 46,17, бразилец Алисон дос Сантос - 46,72.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
Норвежский чемпион в беге на 400 метров с барьерами Вархольм показал на финише фантастические секунды. Фото: Gettyimages Норвежский чемпион в беге на 400 метров с барьерами Вархольм показал на финише фантастические секунды. Фото: Gettyimages
Норвежский чемпион в беге на 400 метров с барьерами Вархольм показал на финише фантастические секунды. Фото: Gettyimages

- Это, возможно, лучший забег в олимпийской истории, - заявил Бенджамин. - Мне кажется, даже Болт, этот Человек-Молния, оказался в нашей тени. Черт побери, я пробежал за 46,17 и остался вторым. Если бы мне такое сказали перед стартом, я бы хорошенько вас отделал. Когда увидел время на табло, то не мог поверить своим глазам. 45,94 - это какое-то безумие. Этот парнишка из Норвегии просто великолепен. Я даже не могу злиться на него за то, что он меня обогнал. Да, это болезненное поражение для меня как для претендента на "золото" Олимпиады. Но это спорт. Как атлет, который был участником и свидетелем такого исторического забега, я просто счастлив.

Фото: Martin Meissner/AP
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио

Американец, конечно, может храбриться. Но явным фаворитом был норвежец. Тут и июльский рекорд, добивший всех соперников еще до старта Игр, и стабильность выступлений. Карстен Вархольм - двукратный чемпион мира (2017, 2019). Бенджамин в Дохе-2019 был вторым. Хотя амбиции побить давнишний мировой рекорд соотечественника Кевина Янга (46,78 секунды, показанные еще в 1992 году) всегда у Рая имелись.

Со слов Бенджамина, перед забегом у всех было хорошее настроение, а Вархольм предложил зажечь и получить удовольствие от процесса. Кстати, сам он следует своему принципу с восьмилетнего возраста.

- Я прогуливался по центру родного Ульстейнвика и встретил друга, который как раз собирался поучаствовать в каких-то городских соревнованиях. Он потащил меня за собой. Я был в джинсах и футболке и в таком виде вышел на старт. И сразу выиграл, - вспоминает Вархольм свою первую победу. - С тех пор вся моя жизнь связана с легкой атлетикой. Сначала я занимался декатлоном. Но потом начал бегать 400 м с барьерами и с тех пор не огладываюсь назад.

Ноги не слушаются

Несколько дней назад олимпийский стадион на инвалидной коляске покидала наша прыгунья в длину Дарья Клишина. Диагноз - надрыв задней поверхности бедра. Во вторник мы не увидели на старте предварительного забега чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. На разминке спортсмен травмировал ахилл и снялся с соревнований.

Для российских любителей легкой атлетики очередной день принес новые разочарования - вслед за Дарьей Клишиной из-за травмы с соревнований снялся Сергей Шубенков

Позже появилась информация, что проблемы с ногой у Шубенкова возникли еще на предолимпийском сборе. Чтобы снять все вопросы на тему его присутствия в олимпийской "десятке" - а именно столько наших легкоатлетов World Athletics допустила до поездки в Токио в нейтральном статусе - Шубенков написал пост в "Инстаграме", где все разложил по полочкам.

Что случилось?

- Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки.

Правда, что ты травмировался еще в Новогорске?

- Не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 м на Олимпиаде

И, зная об этом, ты все равно поехал на Игры?

- Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тендинит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.

Почему никого не предупредил?

- Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел. Заявка на олимпийскую "десятку" закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.

И что теперь?

- Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой.

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