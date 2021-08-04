Россиянка Овчарова сразится за бронзу в турнире по борьбе

В утешительном турнире в весовой категории до 62 кг российская спортсменка в непростом поединке победила представительницу Швеции Хенну Катарину Юханссон. Счет встречи - 8:7.

Соперницей Овчаровой в поединке за третье место стала спортсменка из Болгарии Тайбе Юсеин.

В основном турнире россиянка на стадии 1/8 финала уступила представительнице Японии Юкако Каваи, но получила право выступить в утешительном турнире, поскольку соперница дошла до финала.

На Олимпиаде в Токио на счету представительниц женской борьбы пока нет ни одной медали.