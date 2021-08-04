04.08.2021 05:55
Рубрика: Спорт
Россиянка Овчарова сразится за бронзу в турнире по борьбе
Россиянка Любовь Овчарова получила право сразиться за бронзовую медаль олимпийского турнира по борьбе.
Фото: REUTERS
В утешительном турнире в весовой категории до 62 кг российская спортсменка в непростом поединке победила представительницу Швеции Хенну Катарину Юханссон. Счет встречи - 8:7.
Соперницей Овчаровой в поединке за третье место стала спортсменка из Болгарии Тайбе Юсеин.
В основном турнире россиянка на стадии 1/8 финала уступила представительнице Японии Юкако Каваи, но получила право выступить в утешительном турнире, поскольку соперница дошла до финала.
На Олимпиаде в Токио на счету представительниц женской борьбы пока нет ни одной медали.
05:17
03.08.2021
03.08.2021