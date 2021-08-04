Борец Сурков поборется за бронзу ОИ-2020

В турнире борцов в весовой категории до 67 килограммов Сурков на стадии четвертьфинала проиграл представителю Украины Парвизу Насибову, но получил право принять участие в утешительном турнире, который дает право сразиться за бронзовую медаль.

На пути к схватке за бронзу россиянин встретился с Фредриком Бьеррехусом из Дании. Российский борец добился уверенной победы со счетом 7:0.

В поединке за бронзу он встретится с Мохамедом Ибрагимом Эль-Сайедом из Египта.

В активе российских борцов золотая и две бронзовые медали Игр в Токио.