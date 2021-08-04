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Идет  день олимпиады
04.08.2021 02:53
Рубрика: Спорт

Бразильянка стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на 10 км

Фото: REUTERS/LEONHARD FOEGER Фото: REUTERS/LEONHARD FOEGER
Фото: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Представительница Бразилии Ана Марсела Кунья завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Она показала время - 1 час 59 минут 30,8 секунды.

Фото: REUTERS
Пловчиха Маккеон стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

Серебряным призером стала представительница Нидерландов Шарон ван Раувендал (+0,9 секунды), "бронза" у спортсменки из Австралии Карины Ли (+1,7 секунды).

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала 15-й. Она уступила победительнице 3 минуты 46,7 секунды.

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