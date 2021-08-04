Бразильянка стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на 10 км

Представительница Бразилии Ана Марсела Кунья завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Она показала время - 1 час 59 минут 30,8 секунды.

Серебряным призером стала представительница Нидерландов Шарон ван Раувендал (+0,9 секунды), "бронза" у спортсменки из Австралии Карины Ли (+1,7 секунды).

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала 15-й. Она уступила победительнице 3 минуты 46,7 секунды.