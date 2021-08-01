Пловчиха Маккеон стала четырехкратной олимпийской чемпионкой
В соревнованиях пловцов разыгран очередной комплект медалей. Состоялся финальный заплыв на 50 метров вольным стилем у женщин. Победу в нем одержала спортсменка из Австралии Эмма Маккеон, обновившая олимпийский рекорд. Ее результат - 23,81 секунды. Для Маккеон это золото стало третьим в Токио и четвертым на Олимпийских играх.
Серебряную медаль в этом виде программы завоевала Сара Шестрем из Швеции, бронза у спортсменки из Дании Перниллы Блуме.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41