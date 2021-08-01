Пловчиха Маккеон стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

В соревнованиях пловцов разыгран очередной комплект медалей. Состоялся финальный заплыв на 50 метров вольным стилем у женщин. Победу в нем одержала спортсменка из Австралии Эмма Маккеон, обновившая олимпийский рекорд. Ее результат - 23,81 секунды. Для Маккеон это золото стало третьим в Токио и четвертым на Олимпийских играх.

Серебряную медаль в этом виде программы завоевала Сара Шестрем из Швеции, бронза у спортсменки из Дании Перниллы Блуме.