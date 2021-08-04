Лешуков и Семенов не вышли в полуфинал по пляжному волейболу на ОИ-2020

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов уступили норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Серуму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Встреча закончилась со счетом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу норвежцев.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, также вышедшие в четвертьфинал, в среду проведут матч против американцев Джейкоба Гибба и Три Борна.

Полуфинальные игры состоятся пятого августа, а финал и матч за третье место - шестого августа.