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Идет  день олимпиады
04.08.2021 04:04
Рубрика: Спорт

Лешуков и Семенов не вышли в полуфинал по пляжному волейболу на ОИ-2020

Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY
Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов уступили норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Серуму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Встреча закончилась со счетом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу норвежцев.

Фото: РИА Новости
Российские волейболисты сыграют с Бразилией в полуфинале Олимпиады

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, также вышедшие в четвертьфинал, в среду проведут матч против американцев Джейкоба Гибба и Три Борна.

Полуфинальные игры состоятся пятого августа, а финал и матч за третье место - шестого августа.

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