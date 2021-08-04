Борец Угуев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Заур Угуев стал полуфиналистом турнира по вольной борьбе на Играх-2020.

В четвертьфинале в весовой категории до 57 кг российский борец встречался с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым.

Схватка стала непростой для борца из России и завершилась со счетом 6:6. Однако последнее результативное действие осталось за Угуевым, который и был объявлен победителем.

В полуфинале он встретится с иранцем Резой Атринагарчи.

У женщин на стадии четвертьфинала россиянка Валерия Коблова уступила сопернице из Беларуси Ирине Курочкиной - 3:6.