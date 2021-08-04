04.08.2021 07:56
Рубрика: Спорт
Борец Угуев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Фото: AFP/Jack GUEZ
Россиянин Заур Угуев стал полуфиналистом турнира по вольной борьбе на Играх-2020.
В четвертьфинале в весовой категории до 57 кг российский борец встречался с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым.
Схватка стала непростой для борца из России и завершилась со счетом 6:6. Однако последнее результативное действие осталось за Угуевым, который и был объявлен победителем.
В полуфинале он встретится с иранцем Резой Атринагарчи.
У женщин на стадии четвертьфинала россиянка Валерия Коблова уступила сопернице из Беларуси Ирине Курочкиной - 3:6.
05:17
03.08.2021
03.08.2021