Борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпийских игр

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях в весовой категории до 86 кг.

В среду россиянин провел два поединка. В первом из них он победил спортсмена из Словакии Бориса Макоева со счетом 6:0.

В четвертьфинале Найфонову противостоял представитель Турции Осман Гочен. Поединок прошел под диктовку россиянина, который уверенно победил - 12:1.

Позже в среду в полуфинале турнира российскому борцу предстоит поединок с иранцем Хассаном Язданичарати.