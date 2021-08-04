04.08.2021 07:10
Рубрика: Спорт
Борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпийских игр
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский борец вольного стиля Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях в весовой категории до 86 кг.
В среду россиянин провел два поединка. В первом из них он победил спортсмена из Словакии Бориса Макоева со счетом 6:0.
В четвертьфинале Найфонову противостоял представитель Турции Осман Гочен. Поединок прошел под диктовку россиянина, который уверенно победил - 12:1.
Позже в среду в полуфинале турнира российскому борцу предстоит поединок с иранцем Хассаном Язданичарати.
05:17
03.08.2021
03.08.2021