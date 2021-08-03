Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
3:25
Гребля на байдарках и каноэ
Предварительные заезды, четвертьфиналы
5:00
Борьба
Вольная борьба / Греко-римская борьба - 1/8 финала, 1/4 финала
6:30
Скейтбординг
Женщины, парк - финал
8:00
Бокс
Полуфиналы - свыше 91 кг, финал - до 81 кг (мужчины)
15:30
Волейбол
1/4 финала: Россия - Бразилия (женщины)
Идет  день олимпиады
03.08.2021 21:58
Рубрика: Спорт

О российских чемпионах рассказывают их родители, друзья, тренеры

Российская газета - Неделя № 175(8526)
Женя Рылов - заядлый кошатник. Даже выступать хотел в "кошачьей" маске. Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396/ Женя Рылов - заядлый кошатник. Даже выступать хотел в "кошачьей" маске. Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396/
Женя Рылов - заядлый кошатник. Даже выступать хотел в "кошачьей" маске. Фото: instagram.com/evgesh.rylov2396/

Михаил Довгалюк крут на воде

Для обладателя олимпийского серебра в плавании в эстафете 4х200 м вольным стилем москвича Михаила Довгалюка (на фото справа) уже не существует секретов на водной глади. Он и медали завоевывал на Играх, чемпионатах мира, и крупную рыбу может поймать в короткие часы отдыха.

Фото: instagram.com/dovgalyuk_mikhail/

Анастасия Галашина - мастер на все свои руки

Серебряный призер Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) Анастасия Галашина - мастер на все свои руки. Уроженка Ярославля хочет открыть в своем городе школу пулевой стрельбы и привлечь к сложному во всех отношениях виду спорта молодое поколение. В свободное от тренировок и соревнований время эта симпатичная девушка старается овладеть еще и гончарным искусством. А в детстве она занималась плаванием. Но все-таки по совету отца пошла в стрельбу.

Евгений Рылов начал свой путь к рекордам в бассейне "Волна"

Текст: Валентина Зотикова

- Евгений вырос в спортивной семье: папа Михаил Владимирович - футболист, играл за свердловский "Уралмаш" и нашу "Носту", мама Марина Александровна - гимнастка, - рассказал директор бассейна Павел Зиновьев. - Учился плавать он у нас под руководством тренера Андрея Шишина.

Фото: REUTERS/Marko Djurica
Чемпион Игр Рылов пристыдил побежденного американца за попытку провокации

В 2004 году, когда Жене исполнилось восемь, Шишин уехал в столицу. И группу ребят, которые занимались у него, передали молодому тренеру Ольге Павловой.

- За карьерой Жени слежу: всегда поздравляю с очередной победой, его выступления смотрим всей семьей. Он нас тоже не забывает - это очень греет душу, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Вот и сегодня, когда я его поздравила по WhatsApp со второй золотой медалью, он ответил: "Спасибо Вам большое! Все начиналось с Вас!" И тоже поздравил меня - с рождением сына. Он появился на свет месяц назад. Его я тоже назвала Женей...

Вита Бацарашкина стрелять училась у дедушек

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Дедушки встречают чемпионку. Фото: Из архива Виталины Бацарашкиной

Девочка росла настоящим сорванцом. Категорически игнорировала кукол, стягивала с головы бант, играла с мальчишками в спасателей. Постоянно просилась на охоту с дедушками. В шесть лет ее, наконец, взяли.

Фото: Светлана Сибина/РГ
Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей

Вита наравне с дедушками стоически переносила трудности, никогда не жаловалась. У костра или в зимней палатке, открыв рот, слушала охотничьи рассказы. Чтобы поддержать беседу, под общий хохот, рассказывала анекдоты и детские страшилки. А стреляла так, что все диву давались. В десять лет дед Михаил к 8 Марта подарил ей пневматическую винтовку. Правда, оружие хранил в гараже и выдавал только, когда устраивал тренировки. Когда Вита по трофеям стала давать фору взрослым, уже другой дед, Григорий, отвел ее в секцию. А выбор оружия определил случай.

- Когда мы пришли в спортшколу, тренер по винтовке отсутствовал, но был по пистолету, - вспоминает Виталина. - И Наталья Кудрина взялась меня временно потренировать. А спустя месяц, когда вернулся коллега, сказала: "Я ее не отдам".

Теперь очевидно, что, делая выбор, и наставник, и спортсменка попали в "десятку".

Сейчас второкурсница СибГУФК строит новые, в том числе и личные, планы. И возможно, скоро сыграет свадьбу...

За Елену Осипову близкие болели у телевизора

Текст: Елена Мелихова
В соцсетях Елена делилась со своими болельщиками "мимишными" фото. Фото: instagram.com/mikomi00/

Из-за пандемии она летала на Олимпиаду одна: близкие болели за нее, сидя у телевизора. Скромная Лена только перед выходом в зону прилета надевает свои две награды, на тележке с чемоданами - тот самый лук, который принес ей две серебряные медали. Примечательно, стрельбой из лука будущая олимпийская чемпионка занялась довольно поздно, в 15 лет. Тогда в городе открылась новая секция. Тренеры сами ходили по школам с луком и агитировали учеников.

- Это был новый вид спорта для Таганрога. Я запомнила Лену, она пришла в числе четырех одноклассников. Я сразу отметила ее отличную физическую подготовку. Оказалось, она уже пять лет занимается большим теннисом, - вспоминает Лола Валихаджаева.

Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного пистолета

Лариса Коробейникова: Кто понял жизнь - тот не спешит

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Пес Ричи - самый звонкий болельщик Ларисы. Фото: Сергей Михтагирраджавовеев

- Лара, еще будучи маленькой девочкой, очень хотела завести собаку, но я как мама, конечно, была против. Лариса выросла и исполнила свою мечту. Теперь у нее есть Ричи, который очень по ней скучал, - рассказала Виктория Коробейникова.

Фото: Gettyimages
В барьерном беге на Олимпиаде спортсмены показали космические скорости

Самый главный вопрос, на который Ларису попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь - тот не спешит".

"Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строчки Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением - и с тех пор мы выступаем под этим девизом", - сказала Лариса.

Как Никита Нагорный стал одной из звезд карантина

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Никита тренируется не только в спортивном зале... Фото: instagram.com / nikushkarus

- Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности. Такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта, - сказал президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

Фото: Андрей Демин
Тренер гимнаста Дениса Аблязина рассказал, как боролись за медали

Несгибаемую волю к победе чемпион демонстрировал с детства. По словам его первого тренера Ольги Нечепуренко, мальчик поразил ее "внутренней сосредоточенностью" и желанием упорно тренироваться. Именно волевой характер позволил Никите не потерять спортивную форму во время самоизоляции и тренироваться дома. Шуточные видеоролики, пропагандирующие спорт, он выкладывал в социальных сетях и стал одной из звезд карантина.

Новости чемпионата
Российские синхронистки заняли первое место в квалификации 16:01
Штангист Наниев не смог завоевать медаль Олимпиады в Токио 15:55
Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады 15:08
Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей 14:08
"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады 12:53
Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 21:39

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 21:39

Финал женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио в качестве главного арбитра обслужит Анастасия Пустовойтова. Именно россиянке поручили вывести на поле команды Швеции и Канады

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 19:53

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 19:53

Чемпион мира и призер мировых первенств в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прояснил ситуацию со своим снятием с Олимпийских игр. Спортсмен не вышел на старт в предварительном забеге и покинул стадион на инвалидной коляске

Борец Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом 14:51

Борец Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом 14:51

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. В финале соревнований наш спортсмен победил представителя Армении Артура Алексаняна

Нагорный завоевал бронзу на перекладине 13:49

Нагорный завоевал бронзу на перекладине 13:49

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Играх-2020. Первое место занял японец Даики Хасимото, второе - хорват Тин Србич. Ранее в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье