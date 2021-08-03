О российских чемпионах рассказывают их родители, друзья, тренеры

Серебряный призер Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 метров) Анастасия Галашина - мастер на все свои руки. Уроженка Ярославля хочет открыть в своем городе школу пулевой стрельбы и привлечь к сложному во всех отношениях виду спорта молодое поколение. В свободное от тренировок и соревнований время эта симпатичная девушка старается овладеть еще и гончарным искусством. А в детстве она занималась плаванием. Но все-таки по совету отца пошла в стрельбу.

Для обладателя олимпийского серебра в плавании в эстафете 4х200 м вольным стилем москвича Михаила Довгалюка (на фото справа) уже не существует секретов на водной глади. Он и медали завоевывал на Играх, чемпионатах мира, и крупную рыбу может поймать в короткие часы отдыха.

Евгений Рылов начал свой путь к рекордам в бассейне "Волна" Текст: Валентина Зотикова - Евгений вырос в спортивной семье: папа Михаил Владимирович - футболист, играл за свердловский "Уралмаш" и нашу "Носту", мама Марина Александровна - гимнастка, - рассказал директор бассейна Павел Зиновьев. - Учился плавать он у нас под руководством тренера Андрея Шишина. Чемпион Игр Рылов пристыдил побежденного американца за попытку провокации В 2004 году, когда Жене исполнилось восемь, Шишин уехал в столицу. И группу ребят, которые занимались у него, передали молодому тренеру Ольге Павловой. - За карьерой Жени слежу: всегда поздравляю с очередной победой, его выступления смотрим всей семьей. Он нас тоже не забывает - это очень греет душу, - рассказывает Ольга Анатольевна. - Вот и сегодня, когда я его поздравила по WhatsApp со второй золотой медалью, он ответил: "Спасибо Вам большое! Все начиналось с Вас!" И тоже поздравил меня - с рождением сына. Он появился на свет месяц назад. Его я тоже назвала Женей...

Вита Бацарашкина стрелять училась у дедушек (Омск) Текст: Светлана Сибина Дедушки встречают чемпионку. Фото: Из архива Виталины Бацарашкиной Девочка росла настоящим сорванцом. Категорически игнорировала кукол, стягивала с головы бант, играла с мальчишками в спасателей. Постоянно просилась на охоту с дедушками. В шесть лет ее, наконец, взяли. Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей Вита наравне с дедушками стоически переносила трудности, никогда не жаловалась. У костра или в зимней палатке, открыв рот, слушала охотничьи рассказы. Чтобы поддержать беседу, под общий хохот, рассказывала анекдоты и детские страшилки. А стреляла так, что все диву давались. В десять лет дед Михаил к 8 Марта подарил ей пневматическую винтовку. Правда, оружие хранил в гараже и выдавал только, когда устраивал тренировки. Когда Вита по трофеям стала давать фору взрослым, уже другой дед, Григорий, отвел ее в секцию. А выбор оружия определил случай. - Когда мы пришли в спортшколу, тренер по винтовке отсутствовал, но был по пистолету, - вспоминает Виталина. - И Наталья Кудрина взялась меня временно потренировать. А спустя месяц, когда вернулся коллега, сказала: "Я ее не отдам". Теперь очевидно, что, делая выбор, и наставник, и спортсменка попали в "десятку". Сейчас второкурсница СибГУФК строит новые, в том числе и личные, планы. И возможно, скоро сыграет свадьбу...

За Елену Осипову близкие болели у телевизора Текст: Елена Мелихова В соцсетях Елена делилась со своими болельщиками "мимишными" фото. Фото: instagram.com/mikomi00/ Из-за пандемии она летала на Олимпиаду одна: близкие болели за нее, сидя у телевизора. Скромная Лена только перед выходом в зону прилета надевает свои две награды, на тележке с чемоданами - тот самый лук, который принес ей две серебряные медали. Примечательно, стрельбой из лука будущая олимпийская чемпионка занялась довольно поздно, в 15 лет. Тогда в городе открылась новая секция. Тренеры сами ходили по школам с луком и агитировали учеников. - Это был новый вид спорта для Таганрога. Я запомнила Лену, она пришла в числе четырех одноклассников. Я сразу отметила ее отличную физическую подготовку. Оказалось, она уже пять лет занимается большим теннисом, - вспоминает Лола Валихаджаева. Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного пистолета

Лариса Коробейникова: Кто понял жизнь - тот не спешит (Ростов-на-Дону) Текст: Николай Грищенко Пес Ричи - самый звонкий болельщик Ларисы. Фото: Сергей Михтагирраджавовеев - Лара, еще будучи маленькой девочкой, очень хотела завести собаку, но я как мама, конечно, была против. Лариса выросла и исполнила свою мечту. Теперь у нее есть Ричи, который очень по ней скучал, - рассказала Виктория Коробейникова. В барьерном беге на Олимпиаде спортсмены показали космические скорости Самый главный вопрос, на который Ларису попросили ответить журналисты, касался спортивного девиза российских фехтовальщиц: "Кто понял жизнь - тот не спешит". "Мы с девочками его придумали давно, когда обсуждали нашу тактику на соревнованиях в Германии. Строчки Омара Хайяма позволили нам тогда справиться с волнением перед выступлением - и с тех пор мы выступаем под этим девизом", - сказала Лариса.