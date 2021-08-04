04.08.2021 13:11
Рубрика: Спорт
Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE
Сборная Италии завоевала золото в командной гонке преследования на велотреке на Олимпиаде в Токио.
В финале итальянская команда побила установленный ими же днем ранее мировой рекорд, показав результат 3 минуты 42,032 секунды. Это 0,275 секунды выше прежнего достижения.
Серебро досталось сборной Дании. Тройку призеров замкнула команда Австралии.
Сборная России в командной гонке преследования участие не принимала.
09:08
05:17
03.08.2021
03.08.2021