Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом

Сборная Италии завоевала золото в командной гонке преследования на велотреке на Олимпиаде в Токио.

В финале итальянская команда побила установленный ими же днем ранее мировой рекорд, показав результат 3 минуты 42,032 секунды. Это 0,275 секунды выше прежнего достижения.

Серебро досталось сборной Дании. Тройку призеров замкнула команда Австралии.

Сборная России в командной гонке преследования участие не принимала.