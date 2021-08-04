Борец Угуев вышел в финал Олимпийских игр

В полуфинале олимпийских соревнований в весовой категории до 57 кг Завур Угуев встречался с борцом из Ирана Резой Атринагарчи. Россиянин смог превзойти своего оппонента - 8:3.

Ранее в четвертьфинале Угуев победил спортсмена из Узбекистана Гуломжона Абдуллаева. Поединок завершился вничью 6:6, но Завур последним сделал результативное действие.

Соперником россиянина в финале стал Кумар Рави из Индии, победивший Нурислама Санаева из Казахстана.