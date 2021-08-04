Борец Найфонов сразится за бронзу Олимпиады

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов не смог пробиться сразится за бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 86 кг.

В полуфинале соперником россиянина стал представитель Ирана Хасан Яздани. И если в первой части поединка борьба шла равная, то затем преимущество соперника стало приносить ему баллы. Яздани в финале - 7:1.

Найфонов поспорит за бронзу.