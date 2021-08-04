04.08.2021 13:05
Рубрика: Спорт
Борец Найфонов сразится за бронзу Олимпиады
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский борец вольного стиля Артур Найфонов не смог пробиться сразится за бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 86 кг.
В полуфинале соперником россиянина стал представитель Ирана Хасан Яздани. И если в первой части поединка борьба шла равная, то затем преимущество соперника стало приносить ему баллы. Яздани в финале - 7:1.
Найфонов поспорит за бронзу.
09:08
05:17
03.08.2021
03.08.2021