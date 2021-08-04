Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
12:25
Легкая атлетика
Вечерняя сессия
13:30
Синхронное плавание
Женщины, дуэты - финал
13:30
Борьба
Греко-римская борьба - финалы - до 67 кг, до 87 кг / Женская борьба - до 62 кг (финалы)
15:30
Волейбол
1/4 финала: Россия - Бразилия (женщины)
Идет  день олимпиады
04.08.2021 12:44
Рубрика: В мире

В Минске с триумфом встретили призера Олимпиады Максима Недосекова

Текст: Николай Грищенко
Фото: Виктория Войтешонок "Ваяр"/Минобороны РБ Фото: Виктория Войтешонок "Ваяр"/Минобороны РБ
Фото: Виктория Войтешонок "Ваяр"/Минобороны РБ

В минском аэропорту болельщики с триумфом встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио Максима Недосекова. Белорусский легкоатлет 1 августа в прыжках высоту взял высоту в 2,37 метра и завоевал бронзовую медаль.

Фото: AP Photo/Hiro Komae
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси

"Я благодарен всем за поддержку. Очень приятно, что столько неравнодушных людей пришло меня встретить. Во многом благодаря такой поддержке я добился хорошего результата", - сказал спортсмен.

В пресс-службе Минобороны РБ сообщили, что рядовой контрактной службы Максим Недосеков работает в государственном учреждении "Спортивный комитет ВС Республики Беларусь" на должности спортсмена-инструктора.

Отметим, что это вторая награда белорусских спортсменов на олимпийских играх в Токио. Первую награду - золотую медаль в Токио белорусам 31 июля принес Иван Литвинович, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте. Всего на Олимпиаду 2020 были делегированы 103 белорусских спортсмена, которые выступали в 18 дисциплинах.

Новости чемпионата
Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
Борец Найфонов сразится за бронзу Олимпиады 13:05
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса 10:19
Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады 09:08

Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады 09:08

Женская сборная России по гандболу в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Норвегии, которая оказалась сильнее Венгрии - 26:22. Наши же спортсменки ранее переиграли Черногорию - 32:26

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в четвертьфинальном матче на Олимпиаде - 32:26. В полуфинале 6 августа действующие олимпийские чемпионки встретятся с соперницами из Норвегии

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 03.08.2021

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 03.08.2021

Финал женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио в качестве главного арбитра обслужит Анастасия Пустовойтова. Именно россиянке поручили вывести на поле команды Швеции и Канады

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 03.08.2021

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 03.08.2021

Чемпион мира и призер мировых первенств в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прояснил ситуацию со своим снятием с Олимпийских игр. Спортсмен не вышел на старт в предварительном забеге и покинул стадион на инвалидной коляске