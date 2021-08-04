В Минске с триумфом встретили призера Олимпиады Максима Недосекова

В минском аэропорту болельщики с триумфом встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио Максима Недосекова. Белорусский легкоатлет 1 августа в прыжках высоту взял высоту в 2,37 метра и завоевал бронзовую медаль.

"Я благодарен всем за поддержку. Очень приятно, что столько неравнодушных людей пришло меня встретить. Во многом благодаря такой поддержке я добился хорошего результата", - сказал спортсмен.

В пресс-службе Минобороны РБ сообщили, что рядовой контрактной службы Максим Недосеков работает в государственном учреждении "Спортивный комитет ВС Республики Беларусь" на должности спортсмена-инструктора.

Отметим, что это вторая награда белорусских спортсменов на олимпийских играх в Токио. Первую награду - золотую медаль в Токио белорусам 31 июля принес Иван Литвинович, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте. Всего на Олимпиаду 2020 были делегированы 103 белорусских спортсмена, которые выступали в 18 дисциплинах.