Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на кадровом совещании 29 июля заявил по поводу того, что белорусская сборная на Летней Олимпиаде в Токио пока что не завоевала ни одной медали: "Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Выход президент видит в том, чтобы "из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их".

При этом Лукашенко, считает, что распределение денег в спорте должно быть более обоснованным.

"Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! - сказал он. - В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за оппозицию. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?"

Также президент отметил, что он не против, "если талантливый, привез стране славу, медали, ордена - получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат".