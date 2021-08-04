04.08.2021 12:43
Рубрика: Спорт
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
В среду на олимпийском турнире по скалолазанию женщины соревнуются в многоборье. Россию в этом виде программы представляют две спортсменки - Юлия Каплина и Виктория Мешкова.
Каплина является рекордсменкой мира в дисциплине "скорость", но в Токио она в первой попытке показала пятый результат - 7,65 секунды, а во второй не смогла дотянуться на финише до кнопки и, не удержав равновесия, упала. Спортсменка эмоционально отреагировала на неудачу и заплакала.
Сегодня также пройдут квалификационные соревнования в дисциплинах боулдеринг и лид.
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03.08.2021
03.08.2021