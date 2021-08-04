Олимпийский чемпион Владислав Ларин получит от Карелии 2 млн рублей

Государственную стипендию от правительства Карелии получит золотой медалист по тхэквондо Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин. Ее сумма - два миллиона рублей.

Тренеру спортсмена Сергею Петрову выплатят один миллион рублей, и 500 тысяч получит карельский тхэквондист Антон Котков, который был в составе сборной олимпийской команды России. Об этом сообщают на официальной странице в соцсети Республики Карелия.

Напомним, житель Петрозаводска Владислав Ларин на пути к финалу в Олимпиаде одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. В решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9.

Владислав Ларин уже получил сертификат на 500 тысяч рублей от Училища олимпийского резерва в Кондопоге. Он - студент этого учебного заведения. Такой же сертификат вручили и тренеру отделения тхэквондо Сергею Петрову. Еще один студент - Антон Котков - получил 100 тысяч.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин представлен также и высшей награде Карелии - ордену "Сампо".