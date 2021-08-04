Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
15:30
Волейбол
1/4 финала: Россия - Бразилия (женщины)
Идет  день олимпиады
04.08.2021 13:44
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Владислав Ларин получит от Карелии 2 млн рублей

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Светлана Цыганкова/РГ Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Фото: Светлана Цыганкова/РГ

Государственную стипендию от правительства Карелии получит золотой медалист по тхэквондо Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин. Ее сумма - два миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба министерства спорта Омской области
Сколько заработают атлеты за медали Олимпиады-2020

Тренеру спортсмена Сергею Петрову выплатят один миллион рублей, и 500 тысяч получит карельский тхэквондист Антон Котков, который был в составе сборной олимпийской команды России. Об этом сообщают на официальной странице в соцсети Республики Карелия.

Напомним, житель Петрозаводска Владислав Ларин на пути к финалу в Олимпиаде одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. В решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9.

Владислав Ларин уже получил сертификат на 500 тысяч рублей от Училища олимпийского резерва в Кондопоге. Он - студент этого учебного заведения. Такой же сертификат вручили и тренеру отделения тхэквондо Сергею Петрову. Еще один студент - Антон Котков - получил 100 тысяч.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин представлен также и высшей награде Карелии - ордену "Сампо".

Новости чемпионата
Бегунья Чемутай принесла Уганде золото Олимпиад в Токио 14:44
Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
Борец Найфонов сразится за бронзу Олимпиады 13:05
В Минске с триумфом встретили призера Олимпиады Максима Недосекова 12:44
Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады 09:08

Определились соперницы российских гандболисток в полуфинале Олимпиады 09:08

Женская сборная России по гандболу в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Норвегии, которая оказалась сильнее Венгрии - 26:22. Наши же спортсменки ранее переиграли Черногорию - 32:26

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в четвертьфинальном матче на Олимпиаде - 32:26. В полуфинале 6 августа действующие олимпийские чемпионки встретятся с соперницами из Норвегии

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 03.08.2021

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио 03.08.2021

Финал женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио в качестве главного арбитра обслужит Анастасия Пустовойтова. Именно россиянке поручили вывести на поле команды Швеции и Канады

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 03.08.2021

Шубенков: Вылечусь и снова в бой 03.08.2021

Чемпион мира и призер мировых первенств в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прояснил ситуацию со своим снятием с Олимпийских игр. Спортсмен не вышел на старт в предварительном забеге и покинул стадион на инвалидной коляске