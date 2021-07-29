Петрозаводск встретил своего олимпийского чемпиона

Владислав Ларин не скрывает, что завоевав первую олимпийскую медаль, он теперь мечтает и о второй, и о третьей. Фото: Светлана Цыганкова

На перрон вокзала олимпийский чемпион выходил несколько уставшим, но, конечно же, с фирменной улыбкой на лице. Город встречал своего кумира аплодисментами, и дольше всех в ладоши били десятки юных спортсменов: в Карелии тхэквондо чрезвычайно популярен - на сегодня в республике этим видом спорта занимаются около 700 спортсменов.

Как выяснилось, победу на Олимпиаде Владислав посвятил своему деду Николаю Семеновичу. До этого радостного момента он, к сожалению, не дожил. Но, по словам спортсмена, всегда перед соревнованиями находил для него такие слова, которые как ничто другое настраивали его на свершения.

Дома за Владислава болела вся его дружная семья - бабушка Валентина Ивановна, мама Ольга Николаевна, отец Владимир Владимирович, а также супруга Анастасия. Кстати, Настя - тоже именитая спортсменка.

- Я занималась техническими комплексами тхэквондо. Правда, в семью олимпийских видов спорта они не входят, - рассказала Анастасия.

- Полагаем, с Владом вы познакомились на сборах?

- Не совсем так. Сама я - из Владивостока. Наверное, вы понимаете: поскольку мы жили далеко друг от друга, то встретиться на соревнованиях почти не могли. Но, конечно, заочно мы друг о друге знали. Как-то раз Влад написал мне, и... И вот прошел год, как состоялась наша свадьба, ну а вместе мы уже пять лет.

Вместе с Владиславом в Карелию из Токио вернулся его наставник, заслуженный тренер России Сергей Петров. На вопрос, каким образом российские спортсмены умудрились завоевать на Олимпиаде две золотые медали в виде спорта, который считается исконно корейским, он ответил с хитрой улыбкой: "Как видите, мы научились обыгрывать всех, в том числе и корейцев". Перед Олимпиадой спортсмен и его наставник разработали специальный план. "Да, мы имели планы на каждый бой, и Владислав выполнил их на "отлично", - рассказал Сергей Петров. - Очень напряженным выдался финальный поединок, я всячески старался не давать Владу расслабиться, кричал ему, поддерживал. И золотую медаль из своих рук он не упустил", - подчеркнул Сергей Петров.

Забавная деталь: после финального боя спортсмен из Северной Македонии, проигравший Владиславу, бегал по залу с флагом своей страны, словно победитель.

- Не было обидно смотреть на это? - поинтересовалась у Влада корреспондент "РГ".

- Мы просто не имели возможности поднять свой флаг, ведь делать это нам запретили, - ответил чемпион. - Но были готовы выступать в любых условиях. И даже если бы для нас, россиян, придумали еще более жесткие ограничения, все равно бы сражались и победили. К примеру, я был настроен на эти Игры, как ни на какие другие соревнования.

- Теперь в вашей копилке есть медали всех крупнейших мировых турниров. Что дальше?

- Мне еще есть куда стремиться. Я думал над этим вопросом: вот выиграю в Токио, а что дальше? Как после этого находить мотивацию работать? Но, поверьте, тут для меня все предельно ясно: я собираюсь оставить о себе в этом виде спорта хорошую память. Так что мечтаю не об одной олимпийской медали, а, даст бог, и о второй, и о третьей...