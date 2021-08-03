Олимпийский чемпион Владислав Ларин получил премию за победу в Токио

В карельском городе Кондопоге в Училище олимпийского резерва во вторник чествовали олимпийского чемпиона по тхэквондо, студента этого учебного заведения Владислава Ларина. Он получил сертификат на 500 тысяч рублей за победу на играх в Токио.

Директор училища Александр Воронов вручил такой же сертификат на 500 тысяч рублей и тренеру отделения тхэквондо Сергею Петрову. Кроме того, сертификат на 100 тысяч рублей получил еще один студент - Антон Котков, кандидат в олимпийскую команду России. Обоих спортсменов тренирует Сергей Петров.

Напомним, Владислав Ларин завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. На пути к финалу он одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. А в решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин будет награжден и орденом "Сампо" - высшей наградой Карелии.