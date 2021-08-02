Петрозаводчанка назначена судьей на Паралимпийские игры в Токио

Жительницу Петрозаводска Елизавету Тарасевич назначили международным судьей на Паралимпийские игры в Токио. Она будет оценивать соревнования по тхэквондо и станет единственным судьей из России в этом виде единоборств.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и спорта Карелии, Елизавета работает старшим тренером отделения тхэквондо Спортивной школы олимпийского резерва №5. Она имеет статус судьи международной категории.

Девушка прошла отбор на игры в Токио, в котором участвовали около сотни претендентов из разных стран мира. Он включал несколько тестов на английском языке: на знание правил, на скорость реакции, физическую подготовку, здоровье. Кроме того, кандидат должен был участвовать в международных квалификациях.

Соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Токио пройдут со 2 по 4 сентября.