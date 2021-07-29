Олимпийский чемпион Владислав Ларин намерен оставить наследие в тхэквондо

В Петрозаводск вернулся победитель Олимпийских игр в Токио Владимир Ларин. Он завоевал золотую медаль в тхэквондо. На железнодорожном вокзале чемпиона и его тренера Сергея Петрова встречала и корреспондент "РГ".

Влад живет, тренируется и работает в Петрозаводске. Он чемпион Европы, чемпион мира в весовой категории до 87 килограммов. Теперь ему покорилась и олимпийская вершина. В общении с журналистом "РГ" спортсмен рассказал о том, чем он собирается заниматься после победы на олимпиаде.

- Еще есть куда стремиться. Я думал над этим вопросом: что дальше, если я выиграю? Как остаться мотивированным и работать дальше? Собираюсь оставить наследие в этом виде спорта. И речь не об одной медали. Хотя бы две, а дай бог, и три.

Свою победу на Олимпийских играх в Токио Владислав Ларин посвятил дедушке - Николаю Семеновичу. Он, к сожалению, не дожил до этого момента. Но всегда перед соревнованиями находил для внука такие слова, которые его настраивали и помогали.

На вокзале Владислава встречали родители, жена Анастасия, тоже известная тхэквондистка, и юные спортсмены.