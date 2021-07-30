В Карелии олимпийского чемпиона по тхэквондо наградят орденом "Сампо"

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин будет награжден орденом "Сампо" - это высшая награда Карелии. Его родители - Ольга Николаевна и Владимир Владимирович Ларины - удостоятся почетного знака "За вклад в развитие Республики Карелия".

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он уже подписал соответствующий указ.

Напомним, Владислав Ларин завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. На пути к финалу он одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. А в решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9. В четверг спортсмен вернулся в Петрозаводск.

Владислав Ларин получит также и материальное поощрение за высокое достижение. Вместе с ним выплаты перечислят и мастеру спорта международного класса по тхэквондо, кандидату в олимпийскую команду России Антону Коткову и тренеру обоих спортсменов - Сергею Петрову.