В Карелии олимпийского чемпиона по тхэквондо наградят орденом "Сампо"
Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин будет награжден орденом "Сампо" - это высшая награда Карелии. Его родители - Ольга Николаевна и Владимир Владимирович Ларины - удостоятся почетного знака "За вклад в развитие Республики Карелия".
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он уже подписал соответствующий указ.
Напомним, Владислав Ларин завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. На пути к финалу он одержал три победы подряд с общим счетом 70:9. А в решающем поединке одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии - 15:9. В четверг спортсмен вернулся в Петрозаводск.
Владислав Ларин получит также и материальное поощрение за высокое достижение. Вместе с ним выплаты перечислят и мастеру спорта международного класса по тхэквондо, кандидату в олимпийскую команду России Антону Коткову и тренеру обоих спортсменов - Сергею Петрову.
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