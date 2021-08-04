04.08.2021 10:19
Рубрика: Спорт
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
Россиянка Анна Чернышева не примет участие в Олимпиаде в Токио - у нее диагностирован коронавирус.
О положительном тесте спортсменки сообщила Федерация каратэ России в Instagram.
"Ее обязательный для всех участников Игр тест на COVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", - говорится в сообщении.
В федерации каратэ отметили большую работу спортсменки и ее тренера для получения олимпийской лицензии. Чернышева стала единственной из этого вида спорта, кто смог пройти отбор на Игры-2020.
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03.08.2021
03.08.2021