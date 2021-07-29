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Идет  день олимпиады
29.07.2021 15:49
Рубрика: Спорт

Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стали известны обе пары полуфинальной стадии мужского одиночного турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Первую пару составили Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста. Россиянин в трех сетах одолел сегодня Уго Умбера (Франция) - 7:6, 4:6, 6:3. Его следующим соперником мог стать Даниил Медведев, но вторая ракетка мира неожиданно уступил Карреньо-Бусте - 2:6, 6:7.

Во второй паре Новак Джокович, разгромивший Кэя Нисикори (6:2, 6:0), встретится с Александром Зверевым. Представитель Германии обыграл в двух партиях француза Жереми Шарди - 6:4, 6:1. Что касается женского одиночного турнира, то в титул в нем разыграют Белинда Бенчич (Швейцария) и Маркета Вондроушова (Чехия).

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