Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде

Стали известны обе пары полуфинальной стадии мужского одиночного турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио.

Первую пару составили Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста. Россиянин в трех сетах одолел сегодня Уго Умбера (Франция) - 7:6, 4:6, 6:3. Его следующим соперником мог стать Даниил Медведев, но вторая ракетка мира неожиданно уступил Карреньо-Бусте - 2:6, 6:7.

Во второй паре Новак Джокович, разгромивший Кэя Нисикори (6:2, 6:0), встретится с Александром Зверевым. Представитель Германии обыграл в двух партиях француза Жереми Шарди - 6:4, 6:1. Что касается женского одиночного турнира, то в титул в нем разыграют Белинда Бенчич (Швейцария) и Маркета Вондроушова (Чехия).