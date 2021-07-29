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Идет  день олимпиады
29.07.2021 15:39
Рубрика: Спорт

Медведев признался, что ему стыдно за результат на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в четвертьфинале Олимпиады Пабло Карреньо-Бусте, заявил, что ему стыдно за показанный результат.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В случае победы Медведев встретился бы в полуфинале с еще одним нашим соотечественником - Кареном Хачановым - и копилка российской сборной на Играх пополнилась бы как минимум серебром.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады

"Это первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну. Обидно и стыдно, что не получилось добиться результата, на который я способен", - отметил Медведев.

Даниил признался, что не ожидал такой мощный игры от Карреньо-Бусты. "Я уступал ему один раз, но тогда сам не выступал на нужном уровне. Всегда стараюсь показывать свой максимум: иногда выходит хуже, порой лучше. Но сегодня Пабло был так хорошо, что с такой игрой он вполне может победить в "Мастерс", не отдав ни сета. Я ничего не мог поделать", - сказал Медведев.

Что касается остальных россиян, то Вероника Кудерметова и Елена Веснина могут выиграть бронзовые медали в парном разряде. В миксте же в полуфинал вышли Анастасия Павлюченкова с Андреем Рублевым, присоединиться к которым могут Веснина с Асланом Карацевым, если обыграют Игу Свентек и Лукаша Кубота (Польша).

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