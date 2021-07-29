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Идет  день олимпиады
29.07.2021 13:42
Рубрика: Спорт

Олег Стояновский: Своими ошибками дали почувствовать сопернику уверенность

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пляжные волейболисты Олег Стояновский и Вячеслав Красильников неожиданно уступили латвийскому дуэту Плявиньш/Тоцс - 1:2 (21:13, 19:21, 11:15) на групповом этапе олимпийского турнира в Токио. Действующие чемпионы мира были очень расстроены, и это чувствовалось во время общения в микст-зоне.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Со стороны матч смотрелся блестяще. Хороший матч (вопрос от иностранной журналистки).

Олег Стояновский: Для вас может и хороший, для нас - плохой. Мы не делали наших обычных вещей, того, что отрабатываем на тренировках.

Вы согласны, что сами отдали игру, вернув команду Латвии в дело во втором сете?

Вячеслав Красильников: Что, значит, согласны? Да, вторая партия была ровная. Наши две-три ошибки дали почувствовать им уверенность. Дали им выиграть второй сет, а в третьей мы стали чуть хуже играть.

Олег Стояновский: Это пляжный волейбол и это Олимпиада. Здесь все соперники сильные. Все может произойти в любой момент игры. Мы постараемся сделать работу над ошибками, чтобы такого больше не повторилось.

Вам удалось приспособиться сегодня к сильному ветру?

Вячеслав Красильников: По ходу игры старались скорректировать. Где-то хорошо все шло, где-то тяжеловато атаковали.

Олег Стояновский: Мы рассчитывали менять тактику. Но вообще сильная подача - одна из наших сильных сторон, и мы должны рисковать, находить подачу для дальнейших матчей, особенно в концовках. Мы так выигрывали матчи и добывали преимущество. Это необходимый элемент в нашей игре.

Вы говорили, что опасаетесь игры с чехами…

Олег Стояновский: Мы не говорили.

Опасаетесь игры с чехами из-за коронавируса. Какая-то обратная связь от оргкомитета была после ваших слов?

Вячеслав Красильников: Мы не будем отвечать на эти вопросы.

Фото: REUTERS/Pilar Olivares
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Олег Стояновский: Раз по правилам они могут играть, что тут поделать.

У латвийцев была дополнительная пауза перед игрой с вами. Это могло им помочь?

Олег Стояновский: Мы играем раз в три дня, о чем тут говорить.

Какие мысли перед последним матчем в группе?

Олег Стояновский: Нужно выйти и показать свой волейбол. Учесть опыт предыдущих ошибок.

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