Олег Стояновский: Своими ошибками дали почувствовать сопернику уверенность
Пляжные волейболисты Олег Стояновский и Вячеслав Красильников неожиданно уступили латвийскому дуэту Плявиньш/Тоцс - 1:2 (21:13, 19:21, 11:15) на групповом этапе олимпийского турнира в Токио. Действующие чемпионы мира были очень расстроены, и это чувствовалось во время общения в микст-зоне.
Со стороны матч смотрелся блестяще. Хороший матч (вопрос от иностранной журналистки).
Олег Стояновский: Для вас может и хороший, для нас - плохой. Мы не делали наших обычных вещей, того, что отрабатываем на тренировках.
Вы согласны, что сами отдали игру, вернув команду Латвии в дело во втором сете?
Вячеслав Красильников: Что, значит, согласны? Да, вторая партия была ровная. Наши две-три ошибки дали почувствовать им уверенность. Дали им выиграть второй сет, а в третьей мы стали чуть хуже играть.
Олег Стояновский: Это пляжный волейбол и это Олимпиада. Здесь все соперники сильные. Все может произойти в любой момент игры. Мы постараемся сделать работу над ошибками, чтобы такого больше не повторилось.
Вам удалось приспособиться сегодня к сильному ветру?
Вячеслав Красильников: По ходу игры старались скорректировать. Где-то хорошо все шло, где-то тяжеловато атаковали.
Олег Стояновский: Мы рассчитывали менять тактику. Но вообще сильная подача - одна из наших сильных сторон, и мы должны рисковать, находить подачу для дальнейших матчей, особенно в концовках. Мы так выигрывали матчи и добывали преимущество. Это необходимый элемент в нашей игре.
Вы говорили, что опасаетесь игры с чехами…
Олег Стояновский: Мы не говорили.
Опасаетесь игры с чехами из-за коронавируса. Какая-то обратная связь от оргкомитета была после ваших слов?
Вячеслав Красильников: Мы не будем отвечать на эти вопросы.
Олег Стояновский: Раз по правилам они могут играть, что тут поделать.
У латвийцев была дополнительная пауза перед игрой с вами. Это могло им помочь?
Олег Стояновский: Мы играем раз в три дня, о чем тут говорить.
Какие мысли перед последним матчем в группе?
Олег Стояновский: Нужно выйти и показать свой волейбол. Учесть опыт предыдущих ошибок.
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