Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису

Две представительницы Китая разыграли между собой титул олимпийской чемпионки в финале женского одиночного разряда по настольному теннису. По итогам матча Чэнь Мэн отпраздновала победу над своей соотечественницей Сунь Иншей - 4:2.

Бронзовую медаль завоевала японская спортсменка Мима Ито.

В пятницу, 30 июля, будут разыграны медали в мужском одиночном разряде.