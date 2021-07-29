Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису
Две представительницы Китая разыграли между собой титул олимпийской чемпионки в финале женского одиночного разряда по настольному теннису. По итогам матча Чэнь Мэн отпраздновала победу над своей соотечественницей Сунь Иншей - 4:2.
Бронзовую медаль завоевала японская спортсменка Мима Ито.
В пятницу, 30 июля, будут разыграны медали в мужском одиночном разряде.
Сборная России завоевала пять медалей в шестой день Олимпиады в Токио 17:00
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов наград. Российская команда сумела завоевать пять медалей. Золотую медаль выиграли наши рапиристки, которые в финале командных соревнований оказались сильнее сборной Франции
Гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу в личном многоборье 15:58
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Еще одна россиянка, 16-летняя Владислава Уразова, которая опережала Мельникову перед заключительными вольными упражнениями, стала четвертой