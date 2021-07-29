Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в полуфинал в миксте на Олимпийских играх в Токио, победив представителей Польши Игу Свентек и Лукаша Кубота - 6:4, 6:4.
Чуть ранее в полуфинал в миксте вышли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, одолевшие в упорной борьбе в трех сетах Бена Маклакана и Эну Шихибару - 7:5, 6:7, 10:8. В следующей стадии Павлюченкова и Рублев сыграют с Эшли Барти и Джоном Пирсом (Австралия).
Что касается Весниной и Карацева, то за выход в финал они поборются с Ниной Стоянович и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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