Волейболистка Наталья Гончарова о победе над сборной Китая: Было круто

Что сейчас чувствуете?

Наталья Гончарова: Круто было, очень круто.

После первого классного сета что случилось и как нашли силы перевернуть игру?

Наталья Гончарова: Думаю, первый сет больше выиграли на эмоциях, потому что очень хотелось. Во второй партии немного подуспокоились. Сборная Китая тоже сделала какие-то выводы, приспособилась к нам, и пошла просто равная игра.

Когда в четвертой партии уступали семь очков, были мысли, что все пропало?

Наталья Гончарова: Может быть, в какой-то момент закрадывалась такая мысль. Но сегодня все очень хотели выиграть. Думаю, это было видно. Давно не было таких эмоциональных матчей, когда все хотят. Вот мы и добились результата.

Показалось, что у команды за долгое время не было невынужденных ошибок…

Наталья Гончарова: Они были. Сегодня важную роль сыграли именно эмоции. То, что мы были заряжены, не сдавались. Весомая вещь.

Можно сказать, что этот матч был матчем жизни для нашей сборной? Проиграй вы, и серьезно осложнили бы себе борьбу за плей-офф…

Наталья Гончарова: Думаю, да. Это психологически важно для нашей команды. Мы обыграли олимпийских чемпионов, сыграли очень здорово. Дальше игры с психологической точки зрения будут намного легче. Победа придаст уверенности, я думаю.

Китаянки как-то поздравили вас?

Наталья Гончарова: Думаю, они в шоке. Три игры проиграли и не могут оправиться.