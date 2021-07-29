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Идет  день олимпиады
29.07.2021 17:14
Рубрика: Спорт

Волейболистка Наталья Гончарова о победе над сборной Китая: Было круто

Сборная России по волейболу провела один из лучших своих матчей за последнее время. В Токио повержены действующие олимпийские чемпионки китаянки - 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). При счете по партиям 1:2, в четвертом сете наши уступали 12:19, но сумели догнать соперниц, отыграть два матчбола и довести встречу до победы. О том, как это удалось сделать, рассказала игрок нашей сборной Наталья Гончарова.
Текст: Илья Соболев ( Токио)
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

 Что сейчас чувствуете?

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Наталья Гончарова: Круто было, очень круто.

После первого классного сета что случилось и как нашли силы перевернуть игру?

Наталья Гончарова: Думаю, первый сет больше выиграли на эмоциях, потому что очень хотелось. Во второй партии немного подуспокоились. Сборная Китая тоже сделала какие-то выводы, приспособилась к нам, и пошла просто равная игра.

Когда в четвертой партии уступали семь очков, были мысли, что все пропало?

Наталья Гончарова: Может быть, в какой-то момент закрадывалась такая мысль. Но сегодня все очень хотели выиграть. Думаю, это было видно. Давно не было таких эмоциональных матчей, когда все хотят. Вот мы и добились результата.

Показалось, что у команды за долгое время не было невынужденных ошибок…

Наталья Гончарова: Они были. Сегодня важную роль сыграли именно эмоции. То, что мы были заряжены, не сдавались. Весомая вещь.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Можно сказать, что этот матч был матчем жизни для нашей сборной? Проиграй вы, и серьезно осложнили бы себе борьбу за плей-офф…

Наталья Гончарова: Думаю, да. Это психологически важно для нашей команды. Мы обыграли олимпийских чемпионов, сыграли очень здорово. Дальше игры с психологической точки зрения будут намного легче. Победа придаст уверенности, я думаю.

Китаянки как-то поздравили вас?

Наталья Гончарова: Думаю, они в шоке. Три игры проиграли и не могут оправиться.

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