Российские гандболистки одержали первую победу на олимпийском турнире

Мощнейшая критика экс-наставника сборной Евгения Трефилова в адрес тренерского штаба и девушек явно подействовала. После ничьей с Бразилией и разгромного поражения от Швеции наши разорвали команду Венгрии.

Понятно, что венгерки - это не топ мирового гандбола, плюс они остались без своего лидера и капитана Анико Ковачич, получившей травму. Однако после двух поражений на старте Венгрия оказалась в ситуации, когда отступать уже некуда. В то же положение угодили и россиянки, поэтому можно было ожидать очень нервную и напряженную игру.

К счастью, наши девушки смогли взять себя в руки, и важнейший матч провели довольно уверенно. Самой результативной в составе сборной России стала ее капитан Ирина Дмитриева, набравшая семь очков. А Екатерина Ильина реализовала все шесть своих попыток.

Эта победа вывела сборную России на четвертое место в группе В. Чтобы попасть в плей-офф, в итоговой турнирной таблице нужно оказаться как минимум не ниже.