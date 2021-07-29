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Идет  день олимпиады
29.07.2021 15:18
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки одержали первую победу на олимпийском турнире

Женская сборная России по гандболу, защищающая титул олимпийских чемпионок, наконец-то одержала свою первую победу в Токио. Повержены венгерки - 38:31.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мощнейшая критика экс-наставника сборной Евгения Трефилова в адрес тренерского штаба и девушек явно подействовала. После ничьей с Бразилией и разгромного поражения от Швеции наши разорвали команду Венгрии.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Трефилов раскритиковал работу тренеров российских гандболисток на ОИ

Понятно, что венгерки - это не топ мирового гандбола, плюс они остались без своего лидера и капитана Анико Ковачич, получившей травму. Однако после двух поражений на старте Венгрия оказалась в ситуации, когда отступать уже некуда. В то же положение угодили и россиянки, поэтому можно было ожидать очень нервную и напряженную игру.

К счастью, наши девушки смогли взять себя в руки, и важнейший матч провели довольно уверенно. Самой результативной в составе сборной России стала ее капитан Ирина Дмитриева, набравшая семь очков. А Екатерина Ильина реализовала все шесть своих попыток.

Эта победа вывела сборную России на четвертое место в группе В. Чтобы попасть в плей-офф, в итоговой турнирной таблице нужно оказаться как минимум не ниже.

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