29.07.2021 10:59
Рубрика: Спорт
Теннисистки Кудерметова и Веснина поборются за бронзу в паре на Олимпиаде
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в полуфинале женского парного турнира на Олимпиаде чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой - 3:6, 6:3, 6:10. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
За звание олимпийских чемпионок Крейчикова с Синяковой поборются с победительницами пары Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария). А наши девушки теперь сыграют в матче в за бронзу.
Добавим, что Веснина еще может завоевать золотую олимпийскую медаль в Токио: сегодня она в миксте сыграет с Асланом Карацевым в четвертьфинале против Лукаша Кубота и Иги Свентек (Польша).
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28.07.2021