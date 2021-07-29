Теннисистки Кудерметова и Веснина поборются за бронзу в паре на Олимпиаде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в полуфинале женского парного турнира на Олимпиаде чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой - 3:6, 6:3, 6:10. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

За звание олимпийских чемпионок Крейчикова с Синяковой поборются с победительницами пары Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария). А наши девушки теперь сыграют в матче в за бронзу.

Добавим, что Веснина еще может завоевать золотую олимпийскую медаль в Токио: сегодня она в миксте сыграет с Асланом Карацевым в четвертьфинале против Лукаша Кубота и Иги Свентек (Польша).