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28.07.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре

Текст: Николай Долгополов
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

В прошлом исключительно трудном во всех отношениях году теннисный Кубок Кремля не нашел пристанища и не проводился. Но, как сообщила в среду пресс-служба любимого турнира, в октябре Кубок вернется в Москву.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Соревнования среди мужчин и женщин пройдут с 18 по 24 октября сразу на двух соседних аренах - во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, там будет центральный корт, и во дворце спорта "Лужники", где разместят еще две площадки. Между ними будут курсировать бесплатные шаттлы, да и пешком пройтись по Лужникам тоже приятно.

Конечно, будут соблюдены все эпидемиологические требования. Так что пока неизвестно, сколько зрителей допустят на трибуны.

Спорт Теннис Кубок Кремля