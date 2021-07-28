Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре

В прошлом исключительно трудном во всех отношениях году теннисный Кубок Кремля не нашел пристанища и не проводился. Но, как сообщила в среду пресс-служба любимого турнира, в октябре Кубок вернется в Москву.

Соревнования среди мужчин и женщин пройдут с 18 по 24 октября сразу на двух соседних аренах - во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, там будет центральный корт, и во дворце спорта "Лужники", где разместят еще две площадки. Между ними будут курсировать бесплатные шаттлы, да и пешком пройтись по Лужникам тоже приятно.

Конечно, будут соблюдены все эпидемиологические требования. Так что пока неизвестно, сколько зрителей допустят на трибуны.