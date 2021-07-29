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Идет  день олимпиады
29.07.2021 15:58
Рубрика: Спорт

Гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу в личном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.
Текст: Анна Козина (Токио)

В сумме за четыре снаряда Мельникова набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433). Второе место заняла бразильянка Ребекка Андраде (57,298)

Фото: Getty Images
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Еще одна россиянка, 16-летняя Владислава Уразова, которая опережала Мельникову перед заключительными вольными упражнениями, стала четвертой (56,966).

Два дня назад и Мельникова, и Уразова в составе сборной России выиграли золото в командном многоборье.

Напомним, что в финале индивидуального многоборья не принимала участие четырехкратная олимпийская чемпионка Рио и лидер квалификации на Играх в Токио американка Симона Байлз. Фаворитка турнира снялась с соревнований после ошибки на первом же снаряде в командном многоборье - на опорном прыжке. Но дело было не в травме. Байлз сослалась на психологические проблемы, неуверенность в себе и отсутствие удовольствия от выступлений.

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