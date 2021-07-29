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Идет  день олимпиады
29.07.2021 00:30
Рубрика: Спорт

Никита Нагорный завоевал бронзовую награду в личном первенстве

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный уже стал героем этой Олимпиады, когда вместе с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном выиграл "золото" в командном многоборье - впервые с 1996 года. Но и в личном первенстве Нагорный показал свою силу, выдержав соперничество с японским и китайским гимнастами и завоевав бронзовую медаль.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
24-летний Никита Нагорный набрал 88,031 балла по сумме шести упражнений. Фото: Getty Images 24-летний Никита Нагорный набрал 88,031 балла по сумме шести упражнений. Фото: Getty Images
24-летний Никита Нагорный набрал 88,031 балла по сумме шести упражнений. Фото: Getty Images

В сумме за шесть снарядов Нагорный набрал 88,031 балла. Дайки Хасимото одержал победу с результатом 88,465 балла. Сяо Жотэн набрал 88,065 балла.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Нагорный находится в отличной форме, в принципе у него были шансы побороться за звание двукратного олимпийского чемпиона и первого обладателя престижной индивидуальной награды после Алексея Немова. На Играх в Сиднее в 2000 году Немов опередил китайца Ян Вэя и украинца Александра Береша.

Но командный успех в Токио мог отнять слишком много сил, прежде всего эмоциональных. Особенно если вспомнить реакцию наших парней, которые плакали после объявления оценок. К тому же одни из основных соперников - японцы - хозяева Игр. В командном финале россияне уже говорили, что опасались судейства в пользу местных фаворитов. Тем более отрыв тогда был очень маленьким. Командой его удалось сохранить. Китайскую школу тоже никогда нельзя недооценивать. Так что забрать и второе самое ценное "золото" в спортивной гимнастике - абсолютное - было задачей архисложной. Но и просто попасть на пьедестал - тоже.

Артур Далалоян, который вышел в финал с шестого места, завершил многоборье на аналогичной позиции (86,248 балла).Его история - про преодоление. Артур, напомним, три месяца назад получил травму ахиллова сухожилия и перенес операцию. Восстановление пришлось форсировать. Кажется, он прихрамывает даже при ходьбе. Что уж говорить про исполнение вольных или опорного прыжка. Но спортсмен мужественно переносит все трудности. Знает, ради чего.

- Не могу сказать, что мне больно. В принципе, когда после операции прошло три месяца, это скорее не боль, а дискомфорт. Сухожилие зашили с запасом, и оно теперь не такое эластичное, как было у меня всю жизнь, - объяснил Далалоян нюансы своего состояния. - В месте операции образовываются какие-то спайки. Я этот дискомфорт чувствую постоянно. Даже когда хожу, и ночью от этого просыпаюсь. Но мне, если честно, стоять и общаться с журналистами тяжелее, чем там было выступать.

Привет супруге

Никита Нагорный женат на Дарье Спиридоновой. Она серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье. Но в феврале 2021 года объявила о завершении спортивной карьеры. Даша болеет за мужа из Москвы. После победы в командном многоборье она тоже не смогла сдержать слез.

- Реву, плачу... Ребята у нас просто красавчики, просто лучшие! Гордость! Как же мы болели, как же мы переживали! Реву как ненормальная, - сказала Спиридонова в сторис в "Инстаграме". - Впервые за 25 лет наши ребята стали олимпийскими чемпионами. Это просто такая гордость! Мой муж - олимпийский чемпион, черт возьми!"

Еще четыре снаряда

Уже сегодня за медали в личном первенстве поспорят две россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. На чемпионате Европы этого года Мельникова уступила титул абсолютной чемпионки подруге по команде Виктории Листуновой. Наша самая юная участница Игр, которая уже стала олимпийской чемпионкой в команде, в финал личного многоборья не прошла.

Фото: Российская федерация баскетбола
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У Мельниковой был четвертый результат. Квалификацию предсказуемо выиграла четырехкратная чемпионка Рио американка Симона Байлз. Но на этом все прогнозы перестали сбываться. У Байлз, которая приземляла сальто на бревне - самом шатком снаряде - как вкопанная, вдруг пропала уверенность и обнаружились психологические проблемы. Сначала она снялась с финала командного многоборья после ошибки на первом же виде - опорном прыжке. А потом стало известно, что и в личном многоборье она не выйдет на помост. Похоже и борьба за медали в отдельных видах тоже под вопросом. У нас Мельникова выступит в финалах на опорном прыжке, брусьях и на вольных упражнениях. Уразова сделает упражнение на бревне. Анастасия Ильянкова выступит в финале на разновысоких брусьях, Лилия Ахаимова - в опорном прыжке, Виктория Листунова - на вольных упражнениях.

ЦИФРА

2 раза подряд российские гимнасты выигрывали личное многоборье на чемпионатах мира. В 2018 году в Дохе это был Артур Далалоян, в 2019-м в Штутгарте - Никита Нагорный.

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