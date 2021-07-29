Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал одиночного турнира Игр в Токио, уступив в двух сетах испанцу Пабло Карреньо-Бусте - 2:6, 6:7.

Судя по всему, предыдущий поединок в Токио с Фабио Фоньини в изнуряющую жару забрал у Медведева почти все силы. В сегодняшнем матче он трижды отдал свою подачу и никак не мог наладить игру. Пабло же более-менее уверенно действовал на своей подаче, да и вообще почти не допускал ошибок.

Напомним, что в полуфинале Карреньо-Буста встретится с другим россиянином - Кареном Хачановым. В следующую стадию вышел также Новак Джокович, разгромивший Кея Нисикори - 6:2, 6:0. Соперником серба станет либо Александр Зверев (Германия), либо француз Жереми Шарди.