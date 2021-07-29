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Идет  день олимпиады
29.07.2021 11:49
Рубрика: Спорт

Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира

Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале одиночного турнира на Олимпиаде - 7:6, 4:6, 6:3.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Умбер сотворил, пожалуй, главную сенсацию соревнований, выбив третьего сеяного Стефаноса Циципаса. В сегодняшнем матче Уго выглядел далеко не так уверенно, как днем ранее. Что касается Хачанова, то за исключением второй партии россиянин выдал очень сильный матч.

Добавим, что соперником Хачанова по полуфиналу станет победитель пары Даниил Медведев (Россия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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