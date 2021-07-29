Пляжники Красильников и Стояновский потерпели первое поражение на Олимпиаде

Латыши в мировом рейтинге занимают лишь 32-е место. Звездный час Плявиньша пробил на Играх-2012 в Лондоне, где он выиграл бронзу, правда, с другим партнером. В первом туре латышскому дуэту повезло: чехи Перушич и Швайнер не смогли выйти на песок из-за коронавируса, и им было засчитано поражение.

В преддверии игры с нашими вынужденная пауза не должна была пойти Плявиньшу и Тоцсу на пользу. Да и уровнем Красильников и Стояновский - действующие чемпионы мира - явно выше. Все это подтвердил ход первой партии. Наши, кажется, включались на полную только моментами, когда это было реально необходимо - 21:13.

Второй сет получился более упорным. Латвийцы старались не отпускать наших парней, а тем, как кажется, немного не хватало эмоций. В итоге, соперники затянули россиян в концовку и вырвали партию - 21:19.

Тай-брейк начался нервно. Наши почти сразу запросили видеопросмотр на предмет касания латвийцами сетки. После долгого просмотра выяснилось, что неудачно. А прибалтов этот момент только раззадорил. В итоге, россияне проиграли три очка подряд - 2:5. Сами при этом, наоборот, стали набирать их с трудом. Догнать латышей так и не удалось - 11:15.

Заключительный матч наши проведут против упомянутых чехов Перушича и Швайнера в субботу, 31 июля.

Напомним, что другой российский дуэт Илья Лешуков/Константин Семенов выиграл все три матча в группе А и уже гарантировал себе место в плей-офф.

В женской сетке единственная наша пара в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой стартовала с двух побед в квартете Е и завтра, 30 июля, проведет свой третий матч.