Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
13:30
Гандбол
Россия - Венгрия (женщины)
13:50
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье, личное первенство
13:55
Фехтование
Женщины, рапира, команды. Финал - Россия - Франция
Идет  день олимпиады
29.07.2021 12:47
Рубрика: Спорт

Пляжники Красильников и Стояновский потерпели первое поражение на Олимпиаде

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский потерпели неожиданное поражение на групповом этапе олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио. На арене "Сиокадзэ Парк" они уступили латвийскому дуэту в составе Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Латыши в мировом рейтинге занимают лишь 32-е место. Звездный час Плявиньша пробил на Играх-2012 в Лондоне, где он выиграл бронзу, правда, с другим партнером. В первом туре латышскому дуэту повезло: чехи Перушич и Швайнер не смогли выйти на песок из-за коронавируса, и им было засчитано поражение.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде в Токио

В преддверии игры с нашими вынужденная пауза не должна была пойти Плявиньшу и Тоцсу на пользу. Да и уровнем Красильников и Стояновский - действующие чемпионы мира - явно выше. Все это подтвердил ход первой партии. Наши, кажется, включались на полную только моментами, когда это было реально необходимо - 21:13.

Второй сет получился более упорным. Латвийцы старались не отпускать наших парней, а тем, как кажется, немного не хватало эмоций. В итоге, соперники затянули россиян в концовку и вырвали партию - 21:19.

Тай-брейк начался нервно. Наши почти сразу запросили видеопросмотр на предмет касания латвийцами сетки. После долгого просмотра выяснилось, что неудачно. А прибалтов этот момент только раззадорил. В итоге, россияне проиграли три очка подряд - 2:5. Сами при этом, наоборот, стали набирать их с трудом. Догнать латышей так и не удалось - 11:15.

Заключительный матч наши проведут против упомянутых чехов Перушича и Швайнера в субботу, 31 июля.

Напомним, что другой российский дуэт Илья Лешуков/Константин Семенов выиграл все три матча в группе А и уже гарантировал себе место в плей-офф.

В женской сетке единственная наша пара в составе Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой стартовала с двух побед в квартете Е и завтра, 30 июля, проведет свой третий матч.

Новости чемпионата
Дзюдоист Ильясов поспорит за бронзу Олимпиады в Токио 12:00
Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира 11:49
Австралийка Фокс завоевала золото в гребном слаломе на каноэ 11:24
Оргкомитет Игр начал расследование инцидента между Медведевым и журналистом 11:16
Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио 12:57

Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио 12:57

На Олимпиаде в Токио российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на нынешних Играх

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде 09:10

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде 09:10

Российские рапиристки сыграют в финале командного турнира на Олимпиаде в Токио. В полуфинале наши спортсменки оказались сильнее США - 45:42. Соперницами россиянок в финальных поединках будут француженки

Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48

Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48

На Олимпиаде в Токио россиянин Климент Колесников занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем. Лучший результат в этой дисциплине - у американца Калеба Дрессела, серебро - у австралийца Кайла Чалмерса

Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46

Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46

Еще одну серебряную медаль в копилку сборной России на ОИ-2020 принесли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Они пришли к финишу вторыми, уступив спортсменкам из Новой Зеландии. Бронза - у Канады