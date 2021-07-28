Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде в Токио

Российские пляжницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли кубинок Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес в своем втором матче на Олимпиаде в Токио.

Наши девушки одержали победу в двух сетах - 21:16, 21:11. Ранее россиянки были сильнее итальянской пары Марта Менегатти - Виктория Орси Тот.

Свой следующий матч Макрогузова и Холомина проведут в пятницу, 30 июля. Их соперницами будет пара из Австралии Мариафе Артачо - Талика Клэнси.