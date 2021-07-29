29.07.2021 05:48
Рубрика: Спорт
Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем
Российский пловец Климент Колесников занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио, уступив в финале американцу Калебу Дресселу и австралийцу Кайлу Чалмерсу.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Колесников финишировал с результатом 47,74 секунды. Дрессел одержала победу с олимпийским рекордом - 47,02. Чалмерс показал 47,08.
Для Климента это вторая награда дебютных взрослых Игр. Он уже завоевал в Токио "серебро" на стометровке на спине, уступив только своего другу и партнеру по сборной России Евгению Рылову.
Колесников также является шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2018.
03:46
28.07.2021
28.07.2021
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк