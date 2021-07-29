Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем

Колесников финишировал с результатом 47,74 секунды. Дрессел одержала победу с олимпийским рекордом - 47,02. Чалмерс показал 47,08.

Для Климента это вторая награда дебютных взрослых Игр. Он уже завоевал в Токио "серебро" на стометровке на спине, уступив только своего другу и партнеру по сборной России Евгению Рылову.

Колесников также является шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2018.