Климент Колесников: Олимпийское "серебро" - это круто

Российский пловец Климент Колесников признался, что доволен серебряной медалью Олимпийских игр на дистанции 100 м на спине, тем более что проиграл он своему соотечественнику Евгению Рылову.

- Серебро - это круто. Не каждый на олимпийский пьедестал попадает. Я доволен. Тем более, вперед никого не пустили, - отметил Колесников. - Вообще не было мысли кому-то проиграть. Настраивался серьезно. Расстроился бы больше, если бы проиграл иностранцу. Отрыв маленький, обидно. Перед дистанцией даже вспомнил, как Майкл Фелпс проиграл одну сотую. Видимо, мысль была лишней, но я все равно доволен. У меня первая Олимпиада, все еще впереди.

Колесников в свой 21 год уже стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, шесть раз побеждал на чемпионате Европы. Кроме того, Клименту принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине (23,80).