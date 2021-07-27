Призер Игр-2020 Ксения Перова: Как только начала стрелять, волнение утихло

Вы начали стрелять из лука в возрасте 11 лет. Как это произошло?

Ксения Перова: Узнала, что открылась в нашем городе эта секция, моя подруга в нее ходила, и я пошла с ней за компанию, понравилось.

Что было самым сложным, когда вы только начали заниматься спортом, и что - сейчас?

Ксения Перова: Все казалось очень сложным, пока мышцы привыкали каждый раз натягивать лук. Болели пальцы от того, что, когда выпускаешь стрелу, их тетивой бьет, потому что нет мозолей еще. А сейчас тяжело дается разлука с домом и семьей.

Было ли у вас когда-нибудь желание бросить спорт? Что вас останавливало?

Ксения Перова: Конечно, было - три попытки. В основном из-за результатов, были моменты, когда все не получалось, прилагала все усилия, чтобы исправить ситуацию, но не получалось. И на этом фоне хотела бросить. Останавливал тренер.

Наверное, очень много тренируетесь?

Ксения Перова: Да.

Как родные на это смотрят?

Ксения Перова: Я занимаюсь стрельбой из лука уже 21 год, моя семья относится с пониманием к моему выбору профессии. Я очень много тренируюсь и часто отсутствую дома, как и все спортсмены: сборы, соревнования. По-другому не получится добиться хорошего результата.

Сколько лет вашей дочери? Она не хочет заняться стрельбой из лука?

Ксения Перова: Ей шесть лет, она ходит в музыкальную школу. Стрелять пока не тянет. В наш вид спорта берут с одиннадцати лет. Время еще есть.

Как вы считаете, почему сборной Южной Кореи удалось вас обойти?

Ксения Перова: Я выступаю в третий раз на Олимпийских играх. Соперники из сборной Кореи очень сильные противники. На протяжении многих лет они держат лидирующую позицию в стрельбе из лука. Поэтому с ними очень сложно тягаться, но все возможно - будем работать дальше.

Что вы чувствовали перед началом Олимпиады?

Ксения Перова: Небольшое волнение и напряжение. Но как только начала стрелять, оно утихло.

Что помогло взять призовое место на Олимпиаде?

Ксения Перова: За меня болеют мои родные, близкие, друзья, просто знакомые и незнакомые люди. Мне очень приятно, что у меня есть такая поддержка, а это немаловажный факт для спортсмена. Спасибо им всем большое! Очень ценю это! Поддержка и работа тренерского состава, всех специалистов сборной нашей. И, конечно, годы упорных тренировок.

С тренером Станиславом Поповым вы с детства. Что было самое сложное в работе с ним, а что лучшее и интересное?

Ксения Перова: Станислав Владимирович мой первый и единственный тренер. Я очень рада, что у меня такой наставник! Он знает меня с 11 лет, можно с уверенностью сказать, что он для меня родной человек. Сложностей никогда с ним не испытывала, наоборот: чувствовала его поддержку и уверенность в моих силах. Он всегда может найти нужные слова, и я всегда внимательно его слушаю, безоговорочно соглашаюсь с ним.

В будущем вы хотели бы стать тренером и развивать ваш вид спорта?

Ксения Перова: Да, хотела бы.