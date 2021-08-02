Лучница Ксения Перова рассказала, как выступала на Играх без зрителей

Ночью в Екатеринбург прилетела Ксения Перова - серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Вместе с девушкой вернулся на Урал и ее тренер - Станислав Попов.

Ксения живет и тренируется в Лесном, городе в 245 километрах к северу от Екатеринбурга. Она уже третий раз участвовала в Олимпиаде, была серебряным призером командного первенства в 2016 году.

В аэропорту, кроме поклонников и областных чиновников, лучницу встречали муж и шестилетняя дочь. Девушку приветствовали громкими овациями, баннерами и цветами. Дочь Ксении, увидев маму, сразу же бросилась к ней обниматься, а супруг муж подарил шикарный букет.

"Я очень счастлива, рада тому, что все труды, все эти пять лет были не зря, - поделилась Ксения. - Когда в прошлом году отменили Олимпиаду из-за коронавируса, думала, что еще целый год придется ждать, а ведь я уже возрастной спортсмен, и время работает не на меня".

Спортсменка три месяца не была дома и сейчас мечтает о встрече с родителями.

"Ни о чем, кроме отдыха и расслабления, не думаю: когда закончилась Олимпиада, почувствовала дикую усталость. Думаю, надо прийти в себя, собраться с силами и там уже увидим, что будет дальше", - сказала она.

Когда Ксения раздавала автографы и заметила российскую символику, то отметила, что рада наконец-то видеть ее.

Лучница поделилась с "РГ", каково это - выступать на Играх без зрителей "Как будто поспокойнее немного, не было такого ажиотажа, - сказала Перова. - Было очень непривычно, порой казалось, что мы на какой-то товарищеской встрече. Так Олимпиада еще никогда не проводилась. Но при этом никуда не делось чувство ответственности, которая лежит на тебе.