Боксер Бакши стал бронзовым призером Олимпийских игр

Бакши мог побороться за золото, но уступил в полуфинале бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей - 1:4. Если откровенно, шансов у Глеба по тому, как проходил поединок, было маловато. Его соперник был мощнее, владел инициативой и не упускал ее из рук.

Добавим, что в эти минуты еще один российский боксер - Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг) борется за золотые медали с американцем Дюком Рэганом.