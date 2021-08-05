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Идет  день олимпиады
05.08.2021 09:45
Рубрика: Спорт

Боксер Бакши стал бронзовым призером Олимпийских игр

Российский боксер Глеб Бакши стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. Он принес нашей команде 54-ю награду на Играх.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Бакши мог побороться за золото, но уступил в полуфинале бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей - 1:4. Если откровенно, шансов у Глеба по тому, как проходил поединок, было маловато. Его соперник был мощнее, владел инициативой и не упускал ее из рук.

Добавим, что в эти минуты еще один российский боксер - Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг) борется за золотые медали с американцем Дюком Рэганом.

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