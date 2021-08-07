"Зенит" объявил о переходе бразильского нападающего Клаудиньо

"Зенит договорился о приобретении футболиста олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо, который на Олимпиаде в Токио завоевал с командой золотую медаль.

Как сообщает сайт "Зенита", достигнута договоренность с клубом "Ред Булл Брагантино" о трансфере Клаудио Луиса Родригеса, более известного на родине как Клаудиньо. Игрок прибудет в расположение команды в течение ближайших недель, после чего пройдет медосмотр и подпишет контракт.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь "Зенита" после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде", - прокомментировал приобретение игрока генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В составе "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.